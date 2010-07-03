В работе электронной системы ЗАГС произошел сбой

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Единая база российских ЗАГС вышла из строя по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Не работает общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в ЗАГС Московской области все действия осуществляются вручную.

В октябре прошлого года в России заработала информационная система "Единый государственный реестр ЗАГС". До этого в каждом регионе страны существовали свои архивы ЗАГС в бумажном виде. В новый электронный реестр вносят актовые записи о рождении, заключении и расторжении брака, а также смерти по всей стране.

