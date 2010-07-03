Масштабный сбой геолокации произошел в Москве

Фото: Яндекс.Карты

В Москве произошел масштабный сбой геолокации. Пользователей с Тверской, Варшавского шоссе, Киевского вокзала и других мест в центре города "Яндекс.Карты" отправляют в аэропорт Шереметьево.

Аналогичная ситуация происходила уже в июне 2016 года.

В декабре в "Яндексе" сообщили о решении проблем с GPS в районе Кремля. Тогда глава геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приемника GPS и помещать пользователя в исходную точку.

Ранее ЦОДД представил рейтинг самых популярных магистралей среди дачников. На первом месте значится Ленинский проспект. Затем идут Ленинградское и Варшавское шоссе.