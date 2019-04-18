В России появятся частные кладбища − СМИ

В России появятся частные кладбища. Об этом сказано в новом законе "О похоронном деле", над которым работает министерство строительства и ЖКХ, пишет "Российская газета".
По информации издания, в документе речь идет о государственно-частном партнерстве. На земле, принадлежащей государству, планируют организовать новые кладбища с частными операторами. Они будут оказывать услуги и получать за это прибыль. Такая схема уже используется в ряде регионов, отмечает газета.
Как рассчитывают авторы инициативы, новая система организации похоронного дела позволит устранить нарушения в этой сфере. Когда она вступит в силу, ритуальные услуги смогут оказывать только компании, заключившие соглашения и внесенные в региональный реестр.
В проекте закона запрещается "навязывать" похоронные услуги и передавать третьим лицам сведения об умерших людях. По данным "Российской газеты", в документе сказано, что принимать заказы на организацию похорон можно будет только в спецпунктах или через диспетчерские службы.
Кроме того, оказывать ритуальные услуги разрешат исключительно по инициативе организатора похорон. Это поможет исключить ситуации, когда представители ритуального бизнеса сначала выполняют работу, а затем называют родственникам умершего ее стоимость, поясняет издание.
Согласно законопроекту, медучреждениям запретят готовить умерших к похоронам, а ритуальные бюро смогут оказывать услуги на территории медорганизаций лишь по особому разрешению региональных властей.
Ранее в Госдуме предложили установить минимальный набор услуг для похорон и привязать его стоимость к МРОТ. По мнению авторов инициативы, это позволит каждому человеку достойно похоронить своего близкого.
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