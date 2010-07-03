В России могут установить минимальный набор услуг для похорон

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Госдуме предложили установить минимальный набор услуг для проведения похорон и привязать его стоимость к МРОТ, сообщил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

По его словам, данную тему планируют обсудить с министерством строительства и ЖКХ.

"Мы говорим о том, что должен быть минимальный набор услуг, который позволит человеку достойно похоронить своего близкого. Этот минимальный набор услуг должен составлять адекватную стоимость, которая, с одной стороны, действительно объективна, а с другой стороны – доступна человеку", – сказал Хинштейн Агентству "Москва".

Он отметил, что варианты данного набора обсуждаются.

По словам Хинштейна, вопросы регулирования тарифов на ритуальные услуги уже обсуждались с министерством строительства и ЖКХ РФ, которое готовит поправки. Кроме того, рассматриваются варианты введения госрегулирования в этой сфере.