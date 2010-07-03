Благоустройство у станции "Филатов Луг" завершат до конца июля

08:24
08:24
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Благоустройство у станции метро "Филатов Луг" планируют завершить до конца июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Перед тем, как начать благоустройство территории, специалистам предстояло осушить дорогу, которая проходила через лес. Для этого они проложили дренажную трубу протяженностью свыше шести тысяч метров и установили более 10 водопропускных труб.
Для пешеходной и транспортной доступности территорию возле станции планируют заасфальтировать, проложить велосипедные дорожки. На территории появится 19 тысяч квадратных метров газона. Для прокладки дороги использовались насыпи из песка и щебня.
Дорога к станции метро "Филатов Луг" проходит через лесной массив Ульяновского и Валуевского лесопарков. Для удобства местных жителей на данном пути предусмотрена велодорожка протяженностью 3,1 километра. По пути также можно будет взять в прокат самокат или велосипед.
Для освещения данной территории поставят 164 фонаря, а для обеспечения безопасности горожан предусмотрены 68 камер наблюдения и 15 кнопок экстренного оповещения.
20 июня Сергей Собянин запустил четыре новые станции Сокольнической линии подземки: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". По его словам, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка. В будущем за "Коммунаркой" также появится станция "Потапово".
Накануне началось строительство семи станций Коммунарской линии московского метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Протяженность данного участка составляет 15,9 километра.
Коммунарская линия пройдет от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей Юго-Западного административного округа и новых территорий. Длина линии составит около 40 километров с 16 станциями.
Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированной.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: