Благоустройство у станции "Филатов Луг" завершат до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благоустройство у станции метро "Филатов Луг" планируют завершить до конца июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Перед тем, как начать благоустройство территории, специалистам предстояло осушить дорогу, которая проходила через лес. Для этого они проложили дренажную трубу протяженностью свыше шести тысяч метров и установили более 10 водопропускных труб.

Для пешеходной и транспортной доступности территорию возле станции планируют заасфальтировать, проложить велосипедные дорожки. На территории появится 19 тысяч квадратных метров газона. Для прокладки дороги использовались насыпи из песка и щебня.

Дорога к станции метро "Филатов Луг" проходит через лесной массив Ульяновского и Валуевского лесопарков. Для удобства местных жителей на данном пути предусмотрена велодорожка протяженностью 3,1 километра. По пути также можно будет взять в прокат самокат или велосипед.

Для освещения данной территории поставят 164 фонаря, а для обеспечения безопасности горожан предусмотрены 68 камер наблюдения и 15 кнопок экстренного оповещения.

20 июня Сергей Собянин запустил четыре новые станции Сокольнической линии подземки: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". По его словам, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка. В будущем за "Коммунаркой" также появится станция "Потапово".

Накануне началось строительство семи станций Коммунарской линии московского метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Протяженность данного участка составляет 15,9 километра.

Коммунарская линия пройдет от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей Юго-Западного административного округа и новых территорий. Длина линии составит около 40 километров с 16 станциями.

Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированной.

