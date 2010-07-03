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11:26

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Грозы и ливни продлятся в Москве до пятницы

Синоптики рассказали, когда в Москве улучшится погода

общество погода

11:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Теплая погода на смену дождям и грозам придет в столичный регион к выходным.

"С пятницы циклон будет уходить, погода начнет улучшаться. В пятницу уже облачно с прояснениями, дождь только небольшой, температурный фон 19-21 градусов", – цитирует ТАСС заместителя директора Гидрометцентра Геннадия Елисеева.

В среду, 17 июля, москвичей ожидает облачная с прояснениями погода. Днем термометры покажут 20-22 градуса тепла. В городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможна гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Объявлен желтый уровень опасности. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый. Гроза: период предупреждения с 12 часов 17 июля до 12 часов 19 июля", – говорится на сайте Гидрометцентр.

Сильные дожди начались накануне вечером. По словам синоптиков, в некоторых районах сегодня может выпасть до половины месячной нормы осадков.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности

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