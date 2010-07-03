Водителей предупредили об ухудшении видимости из-за дождя

Фото: скриншот видео twitter.com/gucodd

Из-за дождя видимость на дорогах ухудшается, поэтому водителей просят быть внимательнее за рулем. Предупреждение выпустила пресс-служба ЦОДД в своем Twitter.

Автомобилистам следует держать дистанцию, а также притормаживать перед пешеходными переходами.

"Никогда такого не было и вот опять – гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно. Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами – в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее", – говорится в сообщении.

Днем 17 июля Москву накрыл сильный ливень с грозой и раскатами грома. В МЧС уточнили, что дождь, гроза и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду продлятся в городе в ближайшие часы и до конца дня.

Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Парковаться стоит вдали от шатких конструкций и деревьев. Пешеходов также попросили в непогоду обходить рекламные щиты, быть осторожнее и внимательнее.

Около 1200 сотрудников Мосводостока перешли на усиленный режим работы в связи с дождем. На улицах столицы работает около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей. Также в пресс-службе напомнили, что при возникновении скоплений воды на дворовых территориях города в период выпадения осадков жители могут подать заявку на откачку воды в диспетчерскую службу Мосводостока по круглосуточному телефону 8-495-657-87-03.

Синоптики сообщили, что дожди и грозы будут бушевать в Центральной России всю эту неделю.

В столице продлили желтый уровень погодной опасности до 19 июля.

