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17 марта, 21:30

Политика

Путин набирает почти 88% голосов по итогам обработки 24,4% бюллетеней – ЦИК РФ

Путин набирает почти 88% голосов по итогам обработки 24,4% бюллетеней – ЦИК РФ

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По данным ЦИК РФ на 21:18 17 марта, в России обработаны 24,4% бюллетеней. Лидирует Владимир Путин – почти 88%, на втором месте – Николай Харитонов (КПРФ), на третьем – Владислав Даванков ("Новые люди"), на четвертом – Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно были онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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