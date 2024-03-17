На Пхукете образовалась километровая очередь из россиян у избирательного участка

Фото: телеграм-канал Mash

У избирательного участка в тайском городе Пхукет образовалась очередь из желающих проголосовать на выборах президента России, сообщает РИА Новости.

Очередь начинается у дверей генконсульства, пересекает площадь перед российским диппредставительством, затем заворачивает за угол дома напротив и тянется вдоль улицы по тротуару.

Таким образом, очередь из россиян занимает всю ширину тротуара на протяжении сотен метров.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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