В Мосгоризбиркоме соединили ключ расшифрования результатов ДЭГ в столице

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Мосгоризбиркоме соединили ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве на выборах президента РФ.

Именно после сборки ключа расшифрования запускается процесс подсчета голосов.

Церемония разделения ключей для расшифровки результатов ДЭГ на выборах президента РФ прошла в информационном центре Центризбиркома 14 марта.

Каждый ключ поделили на семь частей, которые были переданы представителям пяти партий – "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия – За правду", а также представителям ЦИК РФ и территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

Хранителями ключа для расшифровки результатов ДЭГ на выборах российского президента в Москве стали пять человек. Их передали главе городского округа Троицк Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, члену ЦИК Людмиле Маркиной, зампреду Мосгоризбиркома Дмитрию Реуту и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек