Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94% – Шадаев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Явка избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ, составила 94%, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания ЦИК РФ.

Он назвал такие данные рекордными за все время использования системы. Глава Минцифры также подчеркнул, что инфраструктура ДЭГ в целом справилась с нагрузкой и атаками на нее.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве