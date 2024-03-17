17 марта, 20:54Политика
Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94% – Шадаев
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Явка избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ, составила 94%, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания ЦИК РФ.
Он назвал такие данные рекордными за все время использования системы. Глава Минцифры также подчеркнул, что инфраструктура ДЭГ в целом справилась с нагрузкой и атаками на нее.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
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