Голосование на выборах президента завершилось в РФ

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Голосование на выборах президента завершилось в России. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области (в 21:00 по московскому времени).

По данным ЦИК на 20:50, очная явка избирателей составила 73,33% без учета электронного голосования. Между тем по информации сервиса по наблюдению за электронным голосованием в Москве, по итогам трех дней голосования электронно свой голос отдали 3 666 413 человек.

Явка избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ, составила 94%. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев назвал такие данные рекордными за все время использования системы.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка избирателей на выборах президента России в столице составила почти 65%