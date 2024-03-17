Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве к финалу подошел второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов", победителями на этот раз стали 629 075 человек.

Участниками второго розыгрыша стали граждане, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

"Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек. Полученные призовые баллы можно обменять на скидки в магазины, рестораны и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительные цели", – говорится в сообщении.

Победители 17 марта после 12:00 получат СМС с номера DIT_MOS, где будет содержаться уведомление о призе. Активировать код следует до 30 апреля включительно на сайте программы.

Следующий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 пройдет 18 марта. Присоединиться смогут участники дистанционного голосования на mos.ru и те, кто сделал свой выбор при помощи терминалов электронного голосования.

В частности, москвичи старше 60 лет гарантированно могут рассчитывать на скидку в размере тысячи баллов на покупки в любой из аптек – партнеров акции.

Между тем ЦППК присоединилась к программе "Миллион призов". Участники получат возможность обменять призовые баллы на скидочный промокод номиналом 500 рублей для покупки билетов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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