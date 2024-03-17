17 марта, 20:26Политика
За рубежом на выборах президента уже проголосовали 249 806 россиян – МИД РФ
Фото: РИА Новости
За рубежом на выборах президента России уже проголосовали 249 806 российских граждан, сообщил ТАСС председатель комиссии МИД по выборам, статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
По его словам, это данные по состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования. Речь идет о проголосовавших на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
Иванов также рассказал, что все провокации при голосовании на участках за рубежом были пресечены. Таким образом, удалось не допустить срыва избирательного процесса.
"Поступали угрозы с минированием. Благодаря умелым действиям служб безопасности наших загранучреждений, в том числе с привлечением местных правоохранительных служб, все эти инциденты удавалось своевременно купировать и не допустить срыва избирательного процесса", – сказал он.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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