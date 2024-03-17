Путин набирает 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов – ЦИК

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Владимир Путин набирает 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе работы Информационного центра избирательной комиссии.

По ее словам, таким образом, согласно предварительным результатам голосования на выборах президента России, Путин лидирует.

На втором месте сейчас расположился Николай Харитонов, который набирает 4,6% голосов. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий занимают третье и четвертое места. Они набирают 4,2 и 3% голосов соответственно.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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