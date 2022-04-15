МО РФ сообщило о минировании плотины водохранилища Углегорской ТЭС

Националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции. Как сообщили в Минобороны РФ, в случае подрыва в зону затопления попадут 15 тысяч жителей.

Подрыв теплоэлектростанции в ДНР грозит распространением инфекционных заболеваний. Кроме того, националисты планируют взорвать эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, чтобы обвинить Вооруженные силы России в разрушении важной инфраструктуры, сообщили в российском ведомстве.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.