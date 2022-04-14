В ЛНР сообщили о гибели двух человек при обстреле ВСУ колонны с беженцами

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Два мирных жителя погибли в результате обстрела колонны беженцев украинскими силовиками в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Луганской Народной Республики.

"13 апреля 2022 года украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колонна автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел производился из минометов и автоматического стрелкового оружия.

"Погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением в вооруженном конфликте по факту гибели мирных граждан из-за удара ВСУ по Краматорску.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

