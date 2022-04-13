Россия уничтожит военные объекты в Киеве, если сохранится угроза ее территории – МО РФ

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Российские военные нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве, если украинская сторона продолжит обстрелы объектов на территории РФ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", – сказал он.

Представитель Минобороны подчеркнул, что до сих пор Россия от подобных действий воздерживалась.

Ранее, в среду, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морских пехотинцев из состава ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в Мариуполе. Позже данную информацию подтвердили в российском военном ведомстве. Там также отметили, что из 1 026 сдавшихся 47 – женщины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

