Упавший в Загребе советский беспилотник нес осколочно-фугасную авиабомбу

13 апреля, 19:36
Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Упавший в столице Хорватии Загребе советский беспилотный летательный аппарат нес осколочно-фугасную авиабомбу ОФАБ-100-120. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление хорватских экспертов-баллистов.
Уточняется, что экспертиза ранее подтвердила наличие на беспилотнике бомбы и детонатора. Теперь же установлены их модели. Что касается последнего, то речь идет об авиационном взрывателе АВУ-ЭТ, установленном на переднюю часть снаряда.
Специалисты подчеркнули, что при ударе о землю произошел взрыв, однако следов какого бы то ни было взрывчатого вещества им обнаружить не удалось. Кроме того, пока не ясно, кем и откуда был запущен данный БПЛА.
Инцидент произошел в одном из районов Загреба 10 марта. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта. Повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Люди при этом не пострадали. Позже в Минобороны Хорватии сообщили, что бомба, которую нес беспилотник, якобы содержала 40 килограммов взрывчатки.
Премьер Хорватии заявил, что упавший в Загребе беспилотник нес вооружение
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