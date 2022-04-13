ВС России уничтожили за день 36 военных объектов на Украине – МО

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские вооруженные силы за день уничтожили 36 военных объектов на Украине.

Он уточнил, что в населенных пунктах Врубовка и Берестовое были уничтожены две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад ВСУ. Также уничтожены пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады, которые располагались в районах Попасная и Барвенково.

"В населенном пункте Черкасское (уничтожен. – Прим. ред.) командный пункт 15-го отдельного полка Нацгвардии Украины. Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляйполе", – сказал Конашенков на брифинге.

Также оперативно-тактическая авиация России поразила 10 объектов ВСУ, в том числе пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также шесть районов сосредоточения украинской боевой техники.

Ранее российские военные уничтожили два крупных ракетно-артиллерийских склада Вооруженных сил Украины. По словам Конашенкова, также Вооруженные силы РФ уничтожили четыре украинских вертолета на аэродроме Миргород под Полтавой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

