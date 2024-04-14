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14 апреля, 16:30

Политика

Россияне не обращались в посольство РФ в Тель-Авиве после ночной атаки на Израиль

Россияне не обращались в посольство РФ в Тель-Авиве после ночной атаки на Израиль

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Российское посольство в Тель-Авиве не получало обращений от соотечественников после ночной атаки Ирана на Израиль. В Тегеране назвали этот обстрел "ограничительной акцией" и заявили, что повторять ее не планируют, а в Израиле пообещали ответить.

В субботу, 13 апреля, Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. В МИД Ирана указали, что прошедшая атака стала ответом на удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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