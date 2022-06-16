Компания IKEA объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении части сотрудников

IKEA в России сокращает масштабы бизнеса, продает фабрики и увольняет большую часть сотрудников. Однако шанс приобрести ту самую легендарную плюшевую акулу остается.

Перед окончательным закрытием компания устроит масштабную онлайн-распродажу. При этом многие товары IKEA уже появились на маркетплейсах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.