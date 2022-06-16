Компания IKEA устроит онлайн-распродажу перед закрытием

Компания IKEA устроит масштабную онлайн-распродажу перед окончательным закрытием своих магазинов в России. Однако многие товары компании уже стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon.

Останутся ли товары IKEA на маркетплейсах? Как уход компании IKEA повлияет на рынок? Какие российские производители смогут занять освободившуюся нишу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

