Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для граждан штраф за нарушение противопожарной безопасности составит от 15 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание будет равно 30-50 тысячам, для юридических лиц оно составит от 100 до 400 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.