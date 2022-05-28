Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

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Фото: kremlin.ru
Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных районах с Украиной, заявил Владимир Путин в поздравлении к пограничникам с профессиональным праздником. Слова российского лидера приводятся на сайте Кремля.
"Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли", – сказал президент.
Президент отметил, что пограничники также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок.
"Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава <...> по пресечению различного рода провокаций и попыток диверсий. Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции", – подчеркнул Путин.
Президент напомнил о вкладе пограничников в победу в Великой Отечественной войне. В июне 1941 года бойцы советских пограничных застав бесстрашно приняли первый неравный бой, а затем долго сражались на фронтах и в партизанских отрядах, добавил глава государства.
Он отметил, что в настоящее время стоящие перед службой задачи особенно значимы в условиях наращивания военного потенциала НАТО у границ России, а также при экономическом, политическом и информационном давлении на страну.
Президент также подчеркнул, что ждет от пограничников эффективного, профессионального решения всего комплекса других крайне ответственных задач, в том числе в области обеспечения экономической безопасности РФ.
Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что с 2014 года Украина при поддержке западных партнеров развертывала в приграничных с РФ районах войсковые формирования. Кроме того, за это время украинская сторона предприняла свыше 40 попыток антироссийских акций на государственной границе. Российские пограничники пресекли более 120 провокаций.
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