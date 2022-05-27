Путин назвал "практически агрессией" давление недружественных стран на Россию

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Владимир Путин назвал "практически агрессией" нынешний политический курс недружественных стран по отношению к России. Об этом он заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

"Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практической агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств", – сказал президент.

В то же время Путин отметил, что, несмотря на внешнее давление со стороны Запада, у многих государств растет интерес к интеграционным процессам в рамках ЕАЭС.

Ранее Путин поддержал предложение сделать 29 мая Днем Евразийского союза. По его словам, эта дата будет объединять народы России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, символизировать их приверженность интеграционному строительству.

Он также отметил, что более тесная интеграция стран – участниц ЕАЭС даст возможность их экономикам стать независимее и сильнее.

