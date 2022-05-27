Путин поддержал идею об объявлении 29 мая Днем Евразийского союза

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Владимир Путин поддержал предложение сделать 29 мая Днем Евразийского союза.

"Мы полностью поддерживаем подготовленное решение объявить 29 мая Днем Евразийского союза, таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств Евразийского экономического союза интеграционному строительству", – заявил Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Российский лидер добавил, что более тесная интеграция стран – участниц ЕАЭС даст возможность их экономикам стать независимее и сильнее.

По словам главы государства, особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения продовольственной безопасности в ЕАЭС в связи со сложившейся ситуацией в мире.

"Наши страны вносят очень серьезный вклад в решение этих проблем, Россия и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно", – подчеркнул глава государства.

Президент также отметил рост интереса к взаимодействию с союзом, несмотря на попытки недоброжелателей чинить препятствия евразийской интеграции.

Ранее Владимир Путин заявил, что переход России на расчеты в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, дает эффект. По его словам, это способствует укреплению рубля.

При этом он подчеркнул, что для России и Белоруссии в этом нет ничего нового, поскольку страны давно торгуют в национальных валютах.

Президент добавил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности.

