Канцлер Австрии заявил о готовности Путина обсуждать обмен пленными с Украиной

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Владимир Путин готов к активному обсуждению вопроса обмена военнопленными с Украиной, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам телефонного разговора с российским лидером.

"Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с украинской стороной обмена российских пленных на военных ВСУ с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Руденко отметил, что власти, вероятно, обсуждают возможность данного обмена, однако этот вопрос находится вне его компетенции.

20 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 нацистов батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

