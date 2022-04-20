Путин заявил, что власти РФ продолжат развивать внутренний туризм

Власти России продолжат развивать внутренний туризм, предоставляя льготы. Об этом рассказал Владимир Путин.

Госдума приняла закон о поддержке регионов в условиях санкций, сообщили в РИА Новости.

Трамваи трех маршрутов задерживаются на Лефортовском мосту по техническим причинам. Об этом заявил Дептранс.