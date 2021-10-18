Путин поздравил команду Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2

Владимир Путин поздравил участников команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2, отметив их яркие лидерские качества и сплоченность. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, [вы] сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников", – отметил президент.

Он заявил, что киберспортсмены всегда нацелены на достижение результата и способны покорить любые вершины.

В воскресенье, 17 октября, российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10. В гранд-финале турнира россияне одержали победу над командой из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам.

За первое место игроки получили 18,2 миллиона долларов.