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09 сентября, 15:15

Город

Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города

Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города

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Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы не сокращены. Об этом заявил Владимир Путин в ходе поздравления москвичей с Днем города в парке "Зарядье".

Президент отметил, что достижения Москвы кардинально меняют представления о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. Глава РФ добавил, что для города особое значение имеет модернизация транспортного комплекса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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