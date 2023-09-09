09 сентября, 12:53Политика
Кандидат в мэры Москвы Гусев проголосовал на выборах мэра столицы
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Кандидат в мэры Москвы, первый замглавы партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев проголосовал на выборах мэра столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гусева.
"Дмитрий Гусев проголосовал на выборах столичного градоначальника", – отметили в сообщении.
Ранее замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев рассказал, что первый день голосования, 8 сентября, в Российской Федерации прошел спокойно. В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что в первый день голосования в Центризбирком поступило 213 обращений, которые связаны с вопросами проведения избирательных компаний.
Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы
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