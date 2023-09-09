Победители "Миллиона призов" на выборах мэра Москвы начали получать баллы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победители акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" на выборах мэра Москвы начали получать баллы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Утром 9 сентября состоялся розыгрыш призов среди тех, кто накануне принял участие в электронном голосовании онлайн до 20:00 или на избирательных участках с использованием терминалов. Призовые баллы получили 1 094 159 человек", – отмечается на mos.ru.

После 12:00 победители розыгрыша начали получать СМС-уведомления. Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте. Там же можно узнать подробнее о партнерах, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

Победители могут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов, и обменять их на покупки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительность.

В акции могут принять участие онлайн-голосования на портале mos.ru и а также те, кто голосует на избирательных участках через терминал.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве