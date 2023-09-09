Дмитрий Песков проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал в онлайн-формате на выборах мэра Москвы. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что онлайн-голосование – это быстрый и удобный способ волеизъявления.

"Да, я еще вчера проголосовал. У меня это заняло буквально две минуты. Голосовал в телефоне – электронный, онлайн-формат. Действительно, очень-очень удобно", – отметил Песков.

Отмечается, что пресс-секретарь президента России не первый раз выбирает дистанционный способ голосования. Таким же образом Песков голосовал в 2022 и 2021 годах.

Ранее Песков заявил о высокой активности граждан на выборах в новых регионах РФ. Он отметил, что жители новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – активно голосуют на выборах.

До этого сообщалось, что с помощью дистанционного электронного голосования в выборах принял участие президент России Владимир Путин. Он призвал жителей регионов, где сейчас проходят выборы, принять в них участие.