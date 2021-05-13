Прокуратура потребовала 17 лет колонии для Мурата Сабанова, который усыплял и грабил людей

13 мая, 17:15
17 лет колонии строгого режима потребовала прокуратура для Мурата Сабанова. Мужчину прозвали "московским отравителем". Он подходил в центре города к гуляющей молодежи и подсыпал в напитки транквилизаторы. А когда жертва теряла сознание, то грабил.
Все это происходило летом 2019 года. Подозреваемого задержали, и с того времени он находится в СИЗО. При обысках у него нашли пакетики с порошком. Экспертиза показала, что это сильные седативные вещества.
Всего, по данным прокуратуры, пострадали 30 человек. Здоровью пятерых был причинен тяжкий вред. Стоимость украденного превышает миллион рублей. Приговор "московскому отравителю" огласят через неделю. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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