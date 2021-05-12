Экспертиза на вменяемость Галявиева продлится как минимум два месяца

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Специалисты проведут экспертизу, которая определит вменяемость обвиняемого в стрельбе в казанской школе Ильназа Галявиева. Она продлится как минимум два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя прокурора Республики Татарстан Алексея Заику.

По его словам, при необходимости сроки продлят.

"Два месяца, в случае необходимости может быть продлено", – уточнил Заика.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Погибли 7 детей и 2 учителей.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.