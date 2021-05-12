Дело о стрельбе в Казани могут переквалифицировать на статью о терроризме

Фото: ТАСС/Рустам Кильсинбаев

Уголовное дело о стрельбе в казанской школе могут переквалифицировать на статью о терроризме при наличии оснований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя прокурора Татарстана Алексея Заику.

"Наличие оснований", – ответил Заика на вопрос журналиста о том, из-за чего дело могут переквалифицировать на статью о терроризме.

Ранее суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы.



В Казани похоронили погибших в результате стрельбы в школе

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

