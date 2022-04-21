Россия ввела ответные санкции в отношении 61 гражданина Канады

Москва внесла 61 гражданина Канады в стоп-лист на постоянной основе в ответ на вводимые Оттавой санкции, включая запрет на въезд в страну и дискриминационные меры. На сайте МИД России уточняется, что под санкции попали чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке русофобского курса.

Россия в качестве ответной меры расширила санкционный список в отношении граждан США. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. В частности, под санкции России подпали вице-президент США Камала Харрис, соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс и руководство ряда военно-промышленных компаний Соединенных Штатов.

США злонамеренно раскачивают ситуацию с безопасностью и стратегической стабильностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.