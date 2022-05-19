Буш-младший перепутал Украину с Ираком

Джордж Буш-младший выступил в Техасе с речью, в которой коснулся и ситуации на Украине. Бывший президент США оговорился и случайно приписал России вторжение в Ирак. После политик исправился, но оговорку быстро начал обсуждать весь мир.

Война в Ираке началась именно с вторжения Соединенных Штатов. А во главе страны тогда был Джордж Буш-младший. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.