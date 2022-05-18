Военнопленные с "Азовстали" рассказали об отношении к ним в больнице Новоазовска

Видео: Минобороны РФ

Плененные бойцы ВСУ, которые укрывались на территории завода "Азовсталь" и теперь проходят лечение в больнице Новоазовска, рассказали об отношении медиков к ним. Видео из медучреждения опубликовало министерство обороны РФ.

"Отношение нормальное. Меры физического и психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что все нормально", – рассказал один из военнопленных.

На записи также демонстрируются палаты, в которых проходят лечение плененные украинские военные.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки в плен российским войскам сдались 694 боевика украинских вооруженных формирований с завода "Азовсталь". В числе сдавшихся в плен – 29 раненых. Всего с 16 мая в плен российским военным сдались 959 боевиков.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

