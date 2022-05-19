Буш-младший заявил, что Саакашвили "должен воевать против русских"

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Во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, звонившими от имени украинского лидера Владимира Зеленского, экс-президент США Джордж Буш – младший заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который также занимал несколько госпостов на Украине, должен воевать против русских. Его слова приводит ТАСС.

"Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? <...> Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских", – сказал американский политик во время пранка, фрагменты которого представили на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

Он также назвал Саакашвили "буйным парнем", отметив, что у Вашингтона в свое время были с ним проблемы. Буш напомнил о событиях 2008 года. По его словам, экс-президент Грузии тогда попал в ловушку России. Также Буш отметил, что Вовану и Лексусу, которых он принял за представителей украинской администрации, следовало посоветоваться с ним, когда Саакашвили назначали на украинские госдолжности.

Ранее Джордж Буш – младший перепутал Украину с Ираком во время выступления в Техасе. Он заявил, что отсутствие сдержек и противовесов в российской политике привело к решению о "вторжении в Ирак", однако сразу исправился, отметив, что имеет в виду Украину.

