Привитые водители и курьеры "Яндекса" получат преимущества в приеме заказов

Сделавшие прививку водители "Яндекса" получат преимущества по сравнению с непривитыми. Они смогут раньше других принимать заказы, а, значит, больше зарабатывать за смену.

Курьеры "Яндекс. Еды" и "Лавки" после вакцинации также будут получать доступ к плановым сменам раньше, чем все остальные. Это позволит им выбирать более удобный район и временной интервал.

Чтобы получить доступ ко всем этим возможностям, водителям и курьерам нужно загрузить в приложение фото своего сертификата о прививке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.