"Историс": Анджелину Джоли подозревают в воссоединении с бывшим мужем Джонни Ли Миллером

Анджелину Джоли подозревают в воссоединении с бывшим мужем Джонни Ли Миллером. Криштиану Роналду случайно обрушил акции популярного бренда газировки.

А Уилл Смит стал героем мемов из-за попыток сбросить вес. Об этом – в программе "Историс".