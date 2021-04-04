В НИИ скорой помощи имени Склифосовского ответят на частые вопросы онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского проведут серию вебинаров ко Всемирному дню здоровья. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лекции состоятся в период с 5 по 9 апреля. Их участники смогут напрямую задать вопросы специалистам и получить ответы. Трансляции пройдут на YouTube и в Instagram.

При составлении тем для вебинаров врачи руководствовались перечнем вопросов, которые пациенты наиболее часто задают в социальных сетях центра и на консультациях.

Так, первый вебинар посвятят вопросам госпитализации в НИИ имени Склифосовского. С ответами выступит заместитель главного врача по медицинской части Марина Шоленинова. Начало – в 18:00. Регистрация для участия не требуется.

В марте в НИИ имени Склифосовского отчитались о работе в период пандемии. По информации учреждения, удалось выполнить больше высокотехнологичных операций, чем в 2019 году. При этом, несмотря на борьбу с коронавирусом, работа профильных отделений не останавливалась.

