Специалисты рассказали, как проверить иммунитет после "ЭпиВакКороны"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки "ЭпиВакКороной", поставляются во все регионы страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По словам специалистов, не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации данным препаратом.
"Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что к участкам оболочечного белка S, значимым в жизненном цикле вируса, после вакцинации "ЭпиВакКороной" индуцируются антитела. Выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с вирусом, иммунная система никак не обременяется.
Ранее стало известно, что препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения. В "Векторе" назвали преимущества препарата. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков рассказал, что это безвредная вакцина, которая подходит для многократной ревакцинации. Также она демонстрирует устойчивость к мутациям.
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