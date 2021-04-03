Специалисты рассказали, как проверить иммунитет после "ЭпиВакКороны"

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Специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки "ЭпиВакКороной", поставляются во все регионы страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации данным препаратом.

"Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что к участкам оболочечного белка S, значимым в жизненном цикле вируса, после вакцинации "ЭпиВакКороной" индуцируются антитела. Выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с вирусом, иммунная система никак не обременяется.

Ранее стало известно, что препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения. В "Векторе" назвали преимущества препарата. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков рассказал, что это безвредная вакцина, которая подходит для многократной ревакцинации. Также она демонстрирует устойчивость к мутациям.