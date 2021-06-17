В России выявили 14 057 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России подтвердили 14 057 новых случаев COVID-19. При этом в 2 175 (15,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 195 случаев, на Московскую область – 1 208, на Санкт-Петербург – 946, на Республику Бурятия – 217, на Нижегородскую область – 207, на Воронежскую область – 179, на Ростовскую область – 158.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 264 047 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Камчатском крае и Кабардино-Балкарии.
За последние сутки в стране скончались 416 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 127 992. За минувшие 24 часа выписаны 11 205 человек, за все время – 4 839 705.
Ранее россиянам сообщили, когда наступит пик роста числа заразившихся COVID-19 в стране. По расчетам математиков из Санкт-Петербургского государственного университета, он ожидается в конце июня.
По мнению завкафедрой математического моделирования энергетических систем университета, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, показатель может увеличиться примерно до 25 тысяч заболевших в сутки. При этом максимальное число активных больных составит 580 тысяч.
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