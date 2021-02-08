"Москва сегодня": в НИИ им. Склифосовского в год проводят до 80 тысяч сложнейших операций

Лыжи, сноуборд и ватрушки могут не только поднять настроение, но и стать причиной встречи с травматологом. Самые сложные случаи, от которых иногда отказываются даже зарубежные медики, берет на себя НИИ скорой помощи имени Склифосовского

В год там принимают до 80 тысяч человек – проводят уникальные трансплантации и сложнейшие травматологические операции. При этом пациентам не только сохраняют жизнь, но и возвращают возможность продолжать учебу и работу как до трагедии.

Подробнее о тех, кто дает людям второй шанс – в программе "Москва сегодня".