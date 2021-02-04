Ракова: Москва создает эффективную систему онкопомощи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Онкологические центры появились в Москве в рамках внедрения нового стандарта онкопомощи, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью "Интерфаксу".

По ее словам, профильные диспансеры и онкологические отделения поликлиник теперь прикреплены к ведущим столичным больницам.

"Узкоспециальная медицинская помощь должна аккумулироваться в определенных центрах компетенций. Мы определили шесть таких якорных учреждений – онкологических центров, которые обладают полным спектром клинических возможностей и в которых работают высококлассные команды врачей-онкологов. К каждому из таких якорных центров был присоединен амбулаторный блок – это либо бывший онкодиспансер, либо онкологическое отделение поликлиники", – пояснила Ракова.

Онкологические центры создали на базе городской клинической больницы имени Плетнева, Московского клинического научного центра имени Логинова, Московской городской онкологической больницы № 62, городской клинической больницы имени Боткина, больницы № 40 и городской клинической онкобольницы № 1.

Административная трансформация онкослужбы завершилась 14 декабря 2020 года. Тогда к стационару присоединилось последнее поликлиническое отделение. Как подчеркнула Ракова, такое решение приняли для того, чтобы каждый пациент в любом округе мог получить полный цикл медицинской помощи в рамках одного учреждения.

Она отметила, что восемь центров позволяют сократить сроки диагностики новообразований, а значит, ускорить начало лечения. В этих центрах за год развернули шесть суперсовременных патоморфологических лабораторий. Закуплено свыше 300 единиц медицинской техники.

Заммэра добавила, что теперь все патоморфологические исследования проводятся централизованно. За счет этого сократилось время проведения исследования и увеличилось число проведенных исследований по сравнению с прошлым годом на 10–50%.

Оснащение современным оборудованием также позволило повысить эффективность диагностики. Врачи применяют в работе технологии телемедицины. К примеру, они могут проводить консультации по сложным и неоднозначным случаям с экспертами из шести опорных онкологических больниц или давать консультации другим регионам.

Заммэра также сообщила, что в столице изменится подход к оказанию амбулаторной онкологической помощи. По словам Раковой, в центрах создаются полноценные отделения с экспресс-лабораториями, отделениями эндоскопии, малыми операционными и дневными стационарами для проведения химиотерапии.

В центрах подобраны врачи смежных онкологических специальностей: урологи, гинекологи, гематологи, химиотерапевты. По словам Раковой, два ЦАОП, работающих по новому стандарту, уже принимают пациентов. Весной завершится капитальный ремонт еще трех амбулаторных центров, а летом закончатся ремонтные работы в двух эндоскопических центрах в больницах имени Буянова и имени Боткина.

Как заметила заммэра, это принципиально новые учреждения, не имеющие аналогов в России.



Анастасия Ракова Мы попробовали перенять мировые практики. Создание таких эндоскопических центров позволит охватить профилактическими исследованиями на раннее выявление онкологических заболеваний.

Ракова подчеркнула, что, несмотря на переход к цифровизации оказания помощи, сохраняется и человеческий подход к онкобольным.

"Мы запустили уникальный проект персональных помощников. При первичном направлении к врачу-онкологу пациенту сообщают о возможности такого персонального сопровождения в поликлинике. Если пациент соглашается, он получает карточку с ФИО и телефоном своего помощника", – пояснила заммэра.

В заключение она сообщила, что в проекте уже задействованы более 30 специалистов, которые сопровождают около 2,4 тысячи москвичей.

Ранее Сергей Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов. Новая услуга позволит больным обращаться к специально обученным людям, которые помогут организовать поэтапное лечение и не тратить время на бюрократические проволочки.

