13:26
Фото: vk.com/Сергей Собянин
Сергей Собянин поблагодарил врачей за преданность профессии в условиях пандемии. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В условиях пандемии наши медики не раз показывали высокий профессионализм, принимая сложные решения. Недавно врачи больницы № 15 имени Филатова провели экстренную операцию в красной зоне и спасли 73-летнего пациента с симптомами инсульта и COVID-19", – написал мэр.
Градоначальник добавил, что во время исследования легких мужчины на компьютерной томографии врачи обнаружили, помимо коронавируса, аневризму головного мозга и опухоль гипофиза. По его словам, обе опухоли давили на зрительный нерв, в связи с этим потребовалась срочная операция, которую успешно провел нейрохирург Евгений Гриднев.
"Благодаря опыту нейрохирурга Евгения Гриднева и современному оснащению больницы операция прошла успешно. Уже через сутки пациента перевели в общую палату. Медики не просто сохранили ему жизнь, но и вернули возможность восстановить зрение", – добавил Собянин.
Он также отметил еще один случай с пациенткой старше 70 лет, которая была подключена к искусственной вентиляции легких больше месяца. Мэр рассказал, что каждый день врачи боролись за жизнь женщины и в день ее рождения им удалось привести ее в сознание.
"Про такие случаи говорят: второй раз родился. Спасибо всем врачам за чудесные истории спасения, за мастерство и преданность профессии!" – написал мэр.
Ранее Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Мэр города поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.
Отдельно Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальном режиме, оказывая качественную помощь пациентам.
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