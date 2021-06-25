Психологи объяснили страхи россиян перед вакцинацией от коронавируса

Более 2 миллионов жителей столицы уже привились от коронавируса. В пункты вакцинации выстраиваются большие очереди. Массовая прививочная кампания продолжается по всей стране. Однако некоторые россияне в силу разных причин до сих пор настороженно относятся к вакцинации. Психологи рассказали Москве 24 о самых распространенных страхах, связанных с прививкой, а также о том, как их можно побороть.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Нас страшит неизвестность"

В интернете уже не первый месяц идут бурные обсуждения вакцинации от коронавируса. Чаще всего сомнения людей по поводу пользы прививки возникают из-за большого потока противоречивой информации. "Последствия ведь еще не изучены!", "А вдруг начнутся побочные эффекты?", "А если человек умрет после этого?", "Зачем вакцинироваться, если уже переболел?" – такие вопросы задают люди в обсуждениях.

По мнению клинического психолога Марины Солдатенковой, все страхи связаны только с одним: отсутствием полной информации. "Нас всегда страшит неизвестность. Люди боятся, потому что не знают до конца всей информации, боятся спросить лишний раз. Или просто не у кого спросить", – рассказала она в диалоге с Москвой 24.

У кого-то, например у живущих на периферии пожилых людей, может не быть интернета и информацию они получают только по сарафанному радио, объясняет специалист. Кроме того, негативную роль играет отсутствие качественной просветительской работы, считает Солдатенкова.

"У нас очень мало выступает медиков, экспертов, мы мало говорим об истории развития той же самой прививки от полиомиелита, с которой очень похожая ситуация была. Должно быть как можно больше экспертного мнения", – указала она.

Психолог также отметила наличие большого количества ложных сведений в Сети.





Марина Солдатенкова клинический психолог Интернет пестрит в основном фейковыми сообщениями по поводу прививок. Поэтому, когда у людей много ненужной информации, они боятся делать какой-либо выбор.

Мало россиян выкладывают информацию о родных, которых они потеряли из-за COVID-19, зато все делятся роликами, над которыми можно смеяться, продолжает эксперт. "А ситуация действительно очень серьезная. Если мы сейчас не перешагнем порог в 50% вакцинации взрослых, то рождаемость у нас не настолько высока, чтобы пополнить ряды людей, которых мы потеряем из-за коронавируса", – рассуждает Солдатенкова.

Психолог уверена, что, если человек боится побочных эффектов от прививки, но осознает, что это просто страх или ложное ощущение, ему необходимо обратиться к специалисту и проговорить эту ситуацию.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Как побороть страх

Как отмечает клинический психолог Михаил Владимирский, в основном боязнь прививок вызывает тот факт, что людям трудно разобраться в медицинской теме, касающейся вакцинации. "Страх вызывает непонятность, а эта тема слишком сложна, чтобы в ней мог разобраться непрофессионал и самостоятельно оценить надежность и полезность прививок", – пояснил он в диалоге с Москвой 24.

При этом тема пандемии и вакцинации является сейчас самой обсуждаемой в обществе, отметил психолог.





Михаил Владимирский клинический психолог Прививкам и эпидемии придается сегодня в обществе очень большое значение. Наверное, это тема номер один сейчас для обсуждения. Вирус ведет себя загадочно, механизм действия вакцин непонятен простому человеку, не имеющему медицинского или высшего биологического образования.

Владимирский подчеркнул, что люди, склонные к тревожности, часто придают большое значение фейковым сообщениям в Сети. Такой информации и "интернет-фольклора" сейчас довольно много по теме вакцинации, говорит эксперт. "Чипы, которые внедряют в нас через прививки, чтобы контролировать наше поведение, и тому подобные безумные вещи – все это очень благодатная почва для блуждания тревожного ума. И люди, склонные к тревожности, радостно цепляются за эту тему и предаются эмоциям", – рассуждает эксперт.

Психолог в таких случаях рекомендует пользоваться доказательным методом и исследовать авторитетные и научные источники информации, которые излагают все доступным языком. Кроме того, Владимирский напомнил, что люди не думают о смерти, пока не столкнутся с ней.





Михаил Владимирский клинический психолог Человеку свойственна базовая иллюзия бессмертия, которая оказывается сотрясенной в случае встречи с реальной смертью в военных обстоятельствах, катастрофах или при болезни близких людей.

С учетом этого психолог советует подумать о духовных практиках, которые напоминают нам, что человек смертен. "Есть люди, которые не боятся летать, но боятся делать прививки. Но от прививок число опасных осложнений фактически значительно меньше, чем при полетах, и гораздо меньше, чем при переходе улиц или путешествий на машине", – подчеркнул он.

Со страхами нужно работать через рациональное мышление, заключил Владимирский.